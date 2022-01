Bientôt une amende de 200 à 400 euros pour les voleurs de vélos

Outre cette amende et la restitution du vélo, l'auteur du vol devra également rembourser les éventuels dégâts causés. Selon les estimations du ministère de la Justice, quelque 230 vélos sont volés chaque jour en Belgique et les services de police ne sont pas toujours en mesure d'intervenir contre cette forme de criminalité.

Les victimes ne déclarent d'ailleurs pas toujours le vol en raison de leurs incertitudes sur le traitement de leur dossier. Seulement un tiers des vols de vélos serait signalé, ce qui correspond à environ 30.000 procès-verbaux par an.

Le système de transaction immédiate présente l'avantage de sanctionner rapidement ce type de délinquance sans surcharger la police et la Justice. Actuellement, lorsque la police prend un voleur de vélo en flagrant délit, elle doit d'abord l'interroger avant que le ministère public ne puisse entamer des poursuites. Les récidivistes et les bandes organisées seront eux poursuivis par le parquet et comparaîtront devant un juge.