Covid-19 : moins de 2.000 patients hospitalisés, pour la première fois depuis début novembre

Les 25 et 26 décembre respectivement, les nombres de patients Covid qui ont été admis à l'hôpital étaient de 133 et 113, et les nombres de patients traités en soins intensifs étaient de 640 et 632.

Entre le 17 décembre et les 23 décembre, 485.978 tests ont été effectués dont 52.539 se sont avérés positifs. Le taux de positivité était dès lors de 10,81%. La part du variant Omicron dans les nouvelles contaminations au coronavirus est désormais environ égale à celles causées par le variant Delta. Le premier devrait désormais prendre la main, a affirmé samedi le biostatisticien Geert Molenberghs.

Pour ce qui est des vaccinations, 76% de l’ensemble de la population belge a maintenant reçu au moins deux doses d’un vaccin contre le coronavirus, et 34% des personnes complètement vaccinées ont aussi déjà reçu une troisième dose (booster). Au total, quelque 21,07 millions de doses de vaccins ont jusqu’à présent été administrées en Belgique.