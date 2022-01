Des milliards d'euros en ancienne monnaie encore en circulation

En Belgique, 14,9 millions de billets représentant un total de 5,78 milliards de francs belges - soit l'équivalent de 143,2 millions d'euros - étaient encore en circulation au 1er juillet 2021, d’après les données de la Banque nationale. Ils peuvent encore être échangés sans limite aux guichets de la banque centrale.

Toutefois, il ne s'agit de billets qu'à partir de 100 francs belges. Les billets et pièces de 20 et 50 ne sont plus échangeables depuis fin 2004. Parmi ceux-ci, l'équivalent de 188 millions d'euros n'a pas été restitué à temps, soit plus de 42% de l'ancienne devise en circulation à la fin de 2001.

Selon les calculs de l’agence de presse Bloomberg, le mark allemand constitue la majeure partie des 8,5 milliards d'euros en ancienne monnaie qui peuvent encore être échangés. En Allemagne, la Bundesbank permet toutefois toujours un échange illimité en euros.

De nombreux autres pays, comme la France, l'Espagne et l'Italie, ont déjà cessé d'échanger leurs anciennes monnaies. Le Portugal cessera de le faire en février. Aux Pays-Bas, les billets en florins peuvent encore être échangés jusqu'en 2031.