La justice recherche l'auteur de trois attentats à la pudeur à Rhode-Saint-Genèse

L'un de ces attentats à la pudeur a visé une femme qui faisait son jogging dans la forêt le 14 septembre dernier vers 19h, précise l'avis de recherche. Selon le parquet, un cycliste l'a croisée avant de faire demi-tour et de se mettre à rouler lentement derrière la joggeuse. Il s'est ensuite placé à sa hauteur et lui a touché le postérieur, tout en lui disant qu'elle avait de jolies fesses. La femme s'est arrêtée pour crier sur l'auteur qui a fini par partir tranquillement sur son vélo.

L'enquête a révélé que plusieurs autres victimes de faits similaires s'étaient manifestées entre le 7 décembre 2020 et ce 14 septembre dernier. Le suspect est âgé d'environ 25 ans et est de corpulence normale, il a la peau bronzée, des cheveux foncés et les yeux foncés. Il s’est adressé aux trois femmes en anglais ou français.

Il a été filmé "furtivement" par l'une de ses victimes, qui pensait l’avoir reconnu quelques jours plus tard. "Au moment où il a été filmé (par sa dernière victime, quelques jours après le 14 septembre), il était vêtu d'un pantalon de travail, d'un T-shirt gris, de gants et d'un sac à dos noir. Il se déplaçait sur un vélo tout-terrain de couleur bleue et portait un casque de vélo bleu", a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde.

"Si vous pensez avoir été victime de ce même individu sans pour autant avoir déposé plainte, si vous reconnaissez cet individu ou si vous avez des informations sur ces faits, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu. Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro de téléphone gratuit", conclut l'avis de recherche.