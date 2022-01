Le Palais annonce les fiançailles de la princesse Maria Laura avec William Isvy

La nouvelle est inattendue. Une discrétion absolue est en effet gardée au sujet de la vie sentimentale des cinq enfants de la princesse Astrid, la sœur cadette du roi Philippe. Maria Laura est la fille ainée d’Astrid et Lorenz, après le prince Amedeo, qui a épousé en 2014 l’Italienne Lili Rosboch von Wolkenstein et a maintenant deux enfants.

Maria Laura (photo, à dr.) a étudié au Collège Sint-Jan Berchmans, comme les enfants du roi Philippe, avant de faire des études de sinologie et relations internationales à Paris, à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Après un stage à New York, elle est partie à Shanghai en 2012 pour travailler dans le secteur privé.

Après deux années en Chine, Maria Laura est rentrée en Europe, à Londres, pour faire de la recherche dans un "think tank", avant d'effectuer un master en Affaires internationales et diplomatie à la "School of Oriental and African Studies" (SOAS). Elle a ensuite travaillé pendant trois ans à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), pour rejoindre en 2020 une importante fondation philanthropique où elle travaille aujourd'hui comme analyste dans le secteur du changement climatique. La princesse de 33 ans vit encore toujours à Londres.