Un "incident nucléaire" et huit "anomalies" enregistrés dans le pays en 2021

Des problèmes techniques ont également été enregistrés à la centrale nucléaire de Doel (Flandre orientale) où une visite de maintenance en août sur le réacteur 3 a révélé un défaut sur deux valves du système de refroidissement d'urgence, tandis qu'un manomètre a donné une lecture incorrecte au niveau du réacteur 4, en novembre.

Six "anomalies" avaient été répertoriées en Belgique en 2019 et 2020. Le dernier "incident" signalé par l'AFCN, en 2017, concernait le transport d'une cargaison radioactive mal emballée, embarquée en tant que fret sur un vol de passagers entre le Caire et Bruxelles.