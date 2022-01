La famille de Julie Van Espen réagit au procès et partage un montage vidéo

Sur la page Instagram "julie.vanespenslife", la famille de Julie réagit avec une brève déclaration à la condamnation de Steve Bakelmans. "Après plus de deux ans et demi, le procès d’assises a finalement eu lieu, avec la justice comme résultat. Plus encore, Julie est parvenue à ce que son procès se déroule à huis clos. Nous espérons que Julie puisse ainsi être un exemple pour les affaires de crimes sexuels à venir".

Cette déclaration est accompagnée d’un montage vidéo, où défilent des images d’une jeune femme pleine de joie de vivre, d’énergie, d’enthousiasme, de bonheur aussi, qu’elle partageait volontiers via les réseaux sociaux. La famille de la jeune étudiante a toujours tenu à répandre son regard positif sur les choses et la vie. Elle veut continuer à le faire, via le montage vidéo partagé sur Instagram.