Le Conseil d'Etat suspend les mesures sanitaires dans le secteur culturel

La juridiction a ainsi fait droit au recours introduit en extrême urgence par un membre de Sgaranelle Production qui a prévu de jouer la revue "Demain, c'était Mieux. Non peut-être" ces 28, 29 et 30 décembre au centre culturel d'Auderghem. Le requérant contestait l'obligation de fermeture imposée au secteur culturel lors du Codeco du 22 décembre, arguant que la mesure ne figurait pas dans les recommandations rendues la veille par le groupe d'experts GEMS.

Pour lui, il s'agissait dès lors d'un excès de pouvoir et d'une mesure non-proportionnelle, ainsi qu'une atteinte au droit au travail, ainsi qu'à l'accès à la culture. Une mesure d'autant plus dure à avaler qu'elle n'était pas dépourvue non plus de conséquences financières, la majorité des représentations prévues se jouant à guichets fermés.

Lors d'une audience tenue ce mardi, le Conseil d'Etat a fait droit au requérant en suspendant les mesures sanitaires visant le secteur culturel. Le collège juridictionnel estime en effet que la décision du Codeco est "disproportionnée" et que "la mesure ne repose pas sur des motifs adéquats". Il s’agit d’une suspension temporaire, qui entre cependant en vigueur immédiatement, avant qu’un jugement sur le fond ne soit prononcé.

Concrètement, cela signifie que toutes les activités en intérieur dans le secteur culturel peuvent avoir lieu, avec un maximum de 200 personnes. Toutes les autres mesures décidées lors du Codeco du 22 décembre restent, elles, bel et bien d'application.