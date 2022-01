VRT NWS a testé : la limite de concentration en C02 dans les transports bondés souvent dépassée

Les appareils de mesure de la concentration de CO2 dans l’air jouent depuis quelques temps un rôle dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Dans les classes d’écoles, les centres de fitness, les établissements Horeca, ils permettent de voir quand la concentration en CO2 atteint la limite autorisée et qu’il est temps d’aérer les lieux. En effet, plus l’air est saturé de CO2, plus grand est le risque de contamination au virus.

"La limite sure lors des mesures de CO2 a été fixée à 900 ppm, mais en fait il est conseillé de maintenir les concentrations aussi basses que possible, aussi proches que possible de la concentration à l’air libre, soit environ 450 ppm", précisait à VRT NWS Marianne Stranger de l’Institut flamand de recherche technologique (VITO).

Le gouvernement fédéral demande en tous cas de prendre des mesures de sécurité dès que le seuil de 900 ppm est atteint, comme ouvrir les fenêtres ou quitter la pièce.

Marianne Stranger n’est pas surprise que la concentration de CO2 dépasse les 900 ppm dans les transports en commun. "Cela devient dangereux si une personne contaminée est présente. Tout dépend aussi de la durée de sa présence dans le transport. Mais plus il y a de gens dans un bus ou un tram, plus grand est le risque qu’il y ait des personnes contaminées parmi elles. Le risque d’être contaminé est donc plus grand aux moments de grande affluence".