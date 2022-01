A Turnhout, Medimundi double sa production de masques FFP2

La gouverneure de la province anversoise, Cathy Berx, est enthousiaste face à la production en Belgique de masques de haute qualité. "Afin que nous ne soyons plus dépendants des disponibilités sur le marché international". Berx appelle aussi les personnes plus vulnérables à porter des masques FFP2 au lieu de masques en tissus.

"La capacité de filtrage de ces masques est nettement plus élevée", confirme le virologue Marc Van Ranst. "Les masques chirurgicaux bloquent avant tout les grosses gouttes, et n’ont de sens que dans un espace large. Dans des endroits d’affluence, comme un tram bondé par exemple, les patients à risque sont mieux protégés avec un masque FFP2. Le désavantage est qu’il est plus cher".

La spin-off Medimundi a offert 10.000 masques à l’initiative flamande Kom op tegen Kanker, qui rassemble des fonds pour la recherche contre le cancer. L’Université d’Anvers, qui s’est associée à Cartamundi pour fonder Medimundi, va également distribuer des FFP2 aux étudiants qui viennent passer leurs examens.

Les FFP2 seront-ils un jour obligatoires à certains endroits ? "Si l’on considère les avis les plus récents du groupe d’experts GEMS, on y mentionne le FFP2 pour certains endroits de grande affluence", souligne le professeur Van Ranst. "D’autres pays, comme l’Italie et l’Allemagne, imposent déjà ce type de masque, et nous allons dans la même direction, effectivement", concluait le virologue louvaniste.