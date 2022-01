Meryame Kitir veut éliminer le sans-abrisme des jeunes grâce au projet "Housing First"

Dans la province du Limbourg, par exemple, on recense un millier de sans-abri, dont 235 jeunes. Le problème du sans-abrisme des jeunes est avant tout criant dans des villes telles que Genk et Hasselt. La ministre fédérale à la Politique urbaine, Meryame Kitir, originaire de Maasmechelen dans le Limbourg, veut y remédier. "Un nombre croissant de jeunes vivent dans la rue, demandent de l’aide aux centres publics d’aide sociale ou un revenu d’intégration. Le problème est particulièrement criant en matière de l’accès au logement", constate Kitir.

Lors des dernières négociations budgétaires de cette année, 10 millions d’euros ont été libérés pour le projet "Housing First". Il a déjà été lancé dans d’autres pays et y a prouvé que 80% des sans-abris qui ont été aidés par ce biais ne se sont plus retrouvés à la rue par la suite. A Bruxelles et en Flandre, il a aussi déjà fait ses premiers pas.

"C’est un paquet global, mais la priorité est de donner un toit aux jeunes, puis de les aider à remplir des papiers administratifs et leur donner un accompagnement adéquat", précisait la ministre socialiste flamande. "Le projet est en phase de lancement, et l’an prochain nous allons décider où les logements seront aménagés".

Les jeunes se retrouvent souvent sans domicile fixe en raison d’une situation familiale. "Une étude a démontré que les divorces et les problèmes familiaux forcent souvent les jeunes à déménager chez des amis. Mais ce n’est qu’une solution temporaire. Ensuite ils se retrouvent à la rue. Nous devons alors leur redonner au plus vite un logement", précise Meryame Kitir. "Nous voulons réellement lutter de façon structurelle contre le sans-abrisme des jeunes et les aider à résoudre leurs problèmes".