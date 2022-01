Un Comité de concertation en vue de la réouverture du secteur culturel

Suite à la réunion du Kern, il a été décidé d'adapter l'arrêté royal pour répondre à l'arrêt du Conseil d'Etat. Les théâtres, les cinémas et les salles de concert devraient pouvoir rouvrir leurs portes, avec une capacité maximale de 200 spectateurs. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) se chargera de rédiger le nouvel arrêté.

Un Comité de concertation se tiendra ce mercredi avec les entités fédérées pour approuver les nouvelles mesures.

Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) s'est félicité de cette décision: "Les théâtres et les cinémas sont des lieux de culture importants, qui fonctionnent avec des normes de prudence élevées par rapport à la pandémie. Ils pourront fonctionner pendant ces deux semaines et c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Et pour la suite, nous devons travailler avec des normes plus proportionnelles qui nous permettront de vivre avec ce virus et de préserver la santé mentale au-delà de la santé physique", a conclu Gilkinet.