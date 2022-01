Covid-19: 6.446 infections par jour, la baisse ralentit progressivement

Bien que la tendance des indicateurs Covid soit encore à la baisse, avec un certain ralentissement, la cinquième vague est bel et bien en cours, estime le vitrologue louvaniste Marc Van Ranst. "Elle remonte progressivement à la surface. On ne le voit pas encore dans les chiffres des contaminations pour le moment. Mais il faut en fait regarder les courbes des variants Delta et Omicron séparément. Le Delta est en baisse et l'Omicron en hausse. À un moment donné, on commencera à voir une augmentation des chiffres globaux."

Selon le virologue, il est impossible de prévoir comment les choses vont évoluer dans les hôpitaux. "La question est de savoir si l'affluence dans les hôpitaux suivra le nombre d'infections. Nous pensons que non, car ce n'est pas le cas dans les autres pays. Elle devrait également être moindre aux soins intensifs."

Quant à savoir si une épidémie de grippe viendra s'ajouter à la vague Omicron, Marc Van Ranst estime que c'est difficile à prévoir. "Il y a déjà quelques cas de grippe ici et là en Belgique. Il y a également des cas dans les pays qui nous entourent. En Suède et au Kazakhstan, il y a par contre une grave épidémie. Je pense qu'il y aura une saison de grippe, mais nous verrons."