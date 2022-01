La Belgique n'a connu aucun jour d'ozone cette année, une première depuis 1978

Les valeurs annuelles européennes de particules fines ont également été respectées sur tous les sites de mesure. Toutefois, sur le long terme, les chercheurs observent qu'après avoir baissé en 2019 et 2020, les concentrations moyennes annuelles sont reparties à la hausse cette année. "Les concentrations de particules fines sont moins affectées par les mesures de restriction de mobilité mises en place", explique Celine. "Les particules ont (beaucoup) plus de sources d'émissions qu'uniquement le trafic routier. L'industrie, l'activité domestique et l'agriculture sont également des sources importantes de particules fines".

Mais 2021 aura été une année exceptionnelle pour l'ozone puisque, pour la première fois depuis 1978, aucun jour d'ozone n'a été enregistré au cours de l'année. Les jours d'ozone sont des jours au cours desquels le seuil d'information européen pour l'ozone est dépassé dans au moins un site de mesure. "Cela est dû principalement à l'été pluvieux et l'absence de vague de chaleur", se réjouit Celine. "En effet, les fortes concentrations d'ozone sont atteintes lors des journées d'été chaudes et ensoleillées".

Après cette première analyse, une évaluation approfondie de la qualité de l'air en 2021 devrait être disponible dans le courant de l'année prochaine. Les Régions flamande, wallonne et de Bruxelles-Capitale publieront ensuite des rapports annuels contenant plus d'informations, notamment sur d'autres polluants.