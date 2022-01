La bourgmestre de Saint-Trond suspendue 6 mois à cause de vaccinations précoces

Entretemps, le gouverneur de la province, l’Agence pour l’administration intérieure et Audit Vlaanderen ont effectué leurs enquêtes, entendu Veerle Heeren et rendu leurs rapports. Sur base de ceux-ci, le ministre flamand de la Gouvernance publique Bart Somers conclut que la bourgmestre de Saint-Trond a fait une erreur déontologique grave et annonce ce jeudi sa suspension pendant six mois, à partir du 1er février 2022.

"Les faits se sont produits à un moment où notre société était en pleine crise et où la confiance des citoyens dans les autorités devaient être garantie au maximum", précise Bart Somers. Le fait que Veerle Heeren ait eu une fonction d’exemple est une circonstance aggravante. "Une bourgmestre ne peut pas utiliser sa fonction pour se faire vacciner plus tôt, ainsi que des personnes de son entourage. Une suspension de six mois est, selon moi, une mesure disciplinaire adéquate. Si le conseil communal décide ensuite que Veerle Heeren ne peut plus être bourgmestre après ce laps de temps, nous pourrons déposer une motion de défiance constructive", précisait le ministre Somers.



Un nouveau décret flamand voté à la mi-juin stipule qu'une motion de défiance passée au sein d’un conseil communal permet d'installer un nouveau collège et, le cas échéant, de changer de bourgmestre. Une situation qui s’est notamment déjà produite à Blankenberge cette année.