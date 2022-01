Les Néerlandais viennent en masse en Belgique acheter des feux d'artifice interdits aux Pays-Bas

Après l’afflux de touristes néerlandais arrivant à Anvers en voiture et en train pour faire des courses alors que leur pays est en lockdown, on constatait ce jeudi à nouveau énormément d'activité à la frontière belgo-néerlandaise. Notamment dans les provinces d’Anvers et du Limbourg. En cause, de nombreux Néerlandais qui veulent acheter des feux d'artifice en Belgique. Ils sont interdits aux Pays-Bas autour du Nouvel An, mais cela ne semble pas effrayer les inconditionnels. L'affluence est telle que la bourgmestre de la commune néerlandaise de Baarle-Nassau a lancé un appel. "Ne venez pas ici pour acheter des feux d'artifice", rapportait la radio néerlandaise Omroep Brabant.