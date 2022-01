Les premiers enfants de 5 à 11 ans vaccinés en Flandre, dans un décor rassurant

Dans le centre de vaccination de Gooik (Brabant flamand), servant de test pour la Région flamande, les premiers enfants âgés de 5 à 11 ans ont été vaccinés ce jeudi. Ils ont reçu le produit développé par Pfizer et BioNTech, qui représente un tiers de la dose adulte. Le centre de vaccination avait été spécialement décoré pour l'occasion, avec trois espaces différents, sur le thème de Batman, de la police ou des bateaux. Un quatrième espace, évoquant la mer, permettait de se retirer un peu plus à l’abris des regards avec les enfants.