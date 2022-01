Les travaux de terrassement de l'Oosterweel mis à l'arrêt à Anvers

Le Conseil d'État a invalidé mercredi en extrême urgence les rapports techniques que suit Lantis pour les travaux d'infrastructure dans la zone Linkeroever, la jonction du même nom et le Scheldetunnel (tunnel sous l'Escaut), dans le cadre du chantier de l'Oosterweel, à savoir le bouclage du ring d'Anvers. Ces travaux consistent notamment à déplacer les sols pollués aux PFAS (liés à l'entreprise américaine 3M), dont on a beaucoup parlé ces derniers mois.

"Nos travaux sont toujours réalisés avec le souci de l'environnement et de la santé publique", a réagi Luc Hellemans, directeur général de Lantis. "Dans les prochains jours et semaines, nous allons examiner avec nos experts comment nous pouvons respecter l'arrêt rendu." On ne sait pas encore quel sera le retard accumulé avec ce nouveau contretemps.

Les sols pollués dégagés par les travaux sont normalement déplacés vers le terrain de l'entreprise chimique 3M à Zwijndrecht pour y être intégrés dans une sorte de "berme de sécurité". Les requérants au Conseil d'Etat - des habitants de Zwijndrecht et citoyens du collectif Grondrecht, ainsi que l'ASBL Greenpeace Belgium - s'opposent notamment à cette utilisation.

Ils demandent que Lantis et les entrepreneurs suivent les mesures qui avaient été avancées par la commission flamande d'experts, notamment une délimitation des sols pollués et le recouvrement de certains terrains. Pour rappel, une pollution aux PFOS, substances chimiques considérées comme perturbateurs endocriniens, avait été découverte il y a plusieurs mois dans et autour de l'usine 3M de Zwijndrecht, à la suite de travaux d'infrastructures pour le bouclage du ring d'Anvers.