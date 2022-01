Manteau d’hiver au placard: record de température pour un 30 décembre

Le record avait déjà été battu ce jeudi matin avec une température de 13,9 degrés mesurée à Uccle à 10h20. Le mercure est encore monté, jusqu'à 14,2 degrés à 13h10, a indiqué David Dehenauw sur Twitter. La température la plus élevée jamais mesurée en décembre reste 16,7 degrés, record qui avait été mesuré le 16 décembre 1989, a-t-il ajouté.

D'autres records journaliers pourraient aussi être battus dans les jours qui viennent, notamment ce vendredi à la Saint-Sylvestre.

Les températures les plus hautes jamais enregistrées pour un jour de veille du Nouvel An et pour un 1er janvier s'élèvent respectivement à 13,8 degrés (en 2017) et 13,6 degrés (en 2012).