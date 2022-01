Le gouvernement bruxellois achète un site à Haren pour accueillir les transmigrants

Un mouvement citoyen s’était préoccupé d’héberger les transmigrants dans des foyers belges, pour leur permettre de quitter la rue, mais l’épidémie de coronavirus rend cet hébergement dangereux. Les migrants en transit se sont donc à nouveau retrouvés sans abris. Mais le gouvernement bruxellois estime que ce n’est pas sûr non plus. Il soutient donc maintenant l’association BXL Refugees et souhaite que le gouvernement fédéral lui rembourse les coûts de l’hébergement.

Le Secrétaire d’Etat Mahdi s’y oppose. "Tant via Fedasil que les services de l’Office des étrangers, nous proposons de nombreux canaux pour obtenir des informations. Mais ce n’est pas le but ici, je pense. Il s’agit pour les autorités bruxelloises d’accueillir sans conditions des gens qui tentent de rallier la Grande-Bretagne. Il n’est pas conseillé d’aider des gens qui veulent se déplacer de cette manière illégale", concluait Sammy Mahdi.