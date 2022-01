Immeuble éventré par une explosion à Turnhout : les pompiers tentent de libérer une femme ensevelie, plusieurs disparus

Ce vendredi matin, un voisin indiquait dans l’émission "De ochtend" (VRT) que l’explosion s’est produite au centre de l’immeuble à appartements. "Il y a énormément de décombres dans la rue". Kevin Westbroek décrivait l’arrivée des services de secours et affirmait n’avoir encore "vu personne quitter l’immeuble ".

Le plan d'intervention médicale a été déclenché et les services de secours de plusieurs zones environnantes ont été déployés. La police demande d'éviter la zone afin de laisser aux services d'urgence l'espace nécessaire à leur intervention.

La compagnie de bus De Lijn prévient qu'en raison de l'incident plusieurs lignes sont déviées et certains arrêts ne sont plus desservis. Les lignes 2, 210, 212 et 431 suivent ainsi une déviation, via le Ring et la Merodelei et ne desservent pas les arrêts entre la Boerenkrijglaan et le Markt.

Le centre de test Covid au Campus Blairon sera également fermé ce vendredi. Les personnes qui avaient un rendez-vous pour un test pourront se rendre au centre de test de Weelde (Ravels).