Bonne année 2022!

Nous avons tenté de vous informer des divers aspects de cette crise sanitaire en Flandre, et plus généralement en Belgique, en soulignant aussi ses aspects plus positifs : des nouvelles avancées scientifiques, la progression de la campagne de vaccination, les innombrables élans de solidarité et de créativité au sein de notre société.

Mais 2021 aura aussi connu un été d’inondations dévastatrices dans les provinces de Liège, de Namur et du Hainaut, mais aussi du Limbourg, du Luxembourg et en Brabant wallon. Des inondations dont la vallée de la Vesdre est loin de se remettre, mais qui elles aussi ont vu surgir dès la première heure des élans inédits de solidarité, notamment de la part d’innombrables Flamands qui vont encore chaque jour soutenir la population sinistrée en Wallonie.

Nous voulons continuer à vous informer de tous ces aspects en 2022 - et de bien davantage que la crise du coronavirus - sur notre site flandreinfo.be, mais aussi sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Merci pour votre fidélité !

Nous vous souhaitons une Nouvelle année de bonne santé et d’espoir, qui vous permette de retrouver toutes vos activités professionnelles, vos loisirs, ceux qui vous sont chers, et de repartir à la découverte du monde.

La rédaction de flandreinfo.be