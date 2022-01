Covid-19 : nouvelle hausse des contaminations, les hospitalisations et décès restent à la baisse

En chiffres absolus, sur la période écoulée, c'est la Flandre qui comptabilise le plus grand nombre de cas confirmés (27.721 cas, soit 51 % des nouvelles contaminations), suivie par la Wallonie (16.456, 30 %) et Bruxelles (9.064, 17 %).

Sur la même période, 28 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-22 %), portant le bilan à 28.331 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 64.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 12,8 %. La tranche d'âge proportionnellement la plus infectée est celle des 0-9 ans, avec 16,8 % des tests qui sont revenus positifs, contre 7,3 % pour les plus de 65 ans, la population la moins affectée.

Entre le 25 et le 31 décembre, il y a eu en moyenne 140 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une baisse de 8 % par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.761 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 532 patients traités en soins intensifs. C'est à Bruxelles que le taux d'occupation des lits de soins intensifs pour des patients Covid est le plus élevé, avec 36 % contre 27 % à l'échelle du pays.

Le taux de reproduction du virus (ou "Rt"), qui représente la contagiosité du SARS-CoV-2, est quant à lui remonté à 0,97. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 901 sur 14 jours.

Enfin, 88 % des adultes en Belgique ont reçu deux doses de vaccin et 47 % ont déjà reçu une dose de rappel. Chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans, 77 % ont accompli leur parcours vaccinal.