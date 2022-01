La bourgmestre de Saint Trond conserve la confiance de ses partenaires de coalition

Par sa décision, Bart Somers a sanctionné la bourgmestre de Saint-Trond parce qu'elle s'était favorisée et avait favorisé certains de ses proches dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 au mois de mars. Treize personnes au total avaient pu bénéficier de doses excédentaires alors qu'ils ne faisaient pas partie des groupes prioritaires à ce moment-là.

"Malgré quelques circonstances atténuantes, Veerle Heeren a commis en tant que bourgmestre une faute disciplinaire", avait expliqué le ministre Somers jeudi. Heeren avait reconnu elle-même son erreur et s’était publiquement excusée en mai dernier, avant de se retirer quelques semaines puis de reprendre en juillet ses fonctions de bourgmestre.

Entretemps, le gouverneur de la province, l’Agence pour l’administration intérieure et Audit Vlaanderen ont effectué leurs enquêtes, entendu Veerle Heeren et rendu leurs rapports. Sur base de ceux-ci, le ministre flamand de la Gouvernance publique Bart Somers a conclu que la bourgmestre trudonnaire a fait une erreur déontologique grave et annonçait jeudi sa suspension pendant six mois, à partir du 1er février 2022.

Dans l'intervalle, Ingrid Kempeneers (CD&V) assurera l'intérim. L'opposition réclamait un remplacement définitif de la bourgmestre, mais les partenaires de la coalition lui maintiennent donc leur confiance.