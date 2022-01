Quatre corps retrouvés dans les décombres de l’immeuble déchiré par une explosion à Turnhout

Les services de secours ont retrouvé, vers trois heures du matin ce samedi, le corps de la dernière personne portée disparue à la suite de l'explosion de gaz qui a soufflé un immeuble à appartements à Turnhout, en province d'Anvers, a indiqué le bourgmestre Paul Van Miert. Plus tôt dans la soirée de Saint-Sylvestre trois autres dépouilles avaient déjà été retrouvées par les secours, alors que la femme ensevelie sous les décombres a pu être déterrée saine et sauve en fin de soirée, quelques dix heures après que le contact ait été établi avec elle. Le bilan de l'explosion de vendredi matin est désormais porté à quatre morts et deux personnes sauvées. Dans l'après-midi, la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden et la gouverneure Cathy Berx se sont rendues à Turnhout pour témoigner leur soutien aux familles des victimes et aux services de secours.