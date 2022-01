400.000 euros pour la recherche sur la péritonite infectieuse féline qui tue les chats

Le ministre flamand du Bien-être animal, Ben Weyts, investit 200.000 euros dans la recherche sur la péritonite infectieuse féline (FIP), l’une des causes les plus courantes du décès de chats. L’Université de Gand, qui effectuera la recherche, y consacre aussi 200.000 euros. Cette maladie se manifeste dans un premier temps comme une infection des intestins et se transmet entre chats via les excréments. Il s’agit d’une maladie due à un coronavirus félin, dont le pronostic est presque toujours fatal pour l’animal.