Les intentions d'embauche des PME au plus haut niveau depuis 10 ans

En moyenne, plus d'un tiers des PME wallonnes (35,4%) et bruxelloises (34,9%) prévoient de recruter d'ici la fin mars. De plus, près de huit sur dix d'entre elles souhaitent augmenter leur personnel et une sur trois désire le remplacer, selon l'enquête menée début décembre par SD Worx auprès de 661 chefs d'entreprise et responsables du personnel de PME. À l'échelle nationale, 41,5% des PME pensent à embaucher.

C'est au sein des PME de l'industrie et de la construction que les plans de recrutement sont les plus prononcés. "D'une part, parce qu'elles ont plus de difficultés à trouver des profils adéquats et, d'autre part parce que près de la moitié des PME de ce secteur (46%) constatent une augmentation du travail. C'est plus que dans les secteurs des services. Six PME sur dix dans l'industrie et la construction signalent des professions en pénurie et surtout de vacances de longue durée. C'est une moins bonne nouvelle", commente Virginie Bertrumé, directrice régionale PME chez SD Worx.

Tous secteurs confondus, 38 % des PME s'attendent à une augmentation du travail, ce qui représente une légère augmentation par rapport à septembre 2021 (35%), mais pas encore aussi élevée qu'en juin 2021, lorsque les attentes ont atteint un pic, explique SD Worx. Pour près de la moitié (46,2 %) des PME, il s'agit principalement d'emplois en pénurie, ce qui représente une augmentation par rapport au trimestre précédent (38,3%).