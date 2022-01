Qu’est-ce qui change en 2022 ?

Chaque année qui débute apporte son lot de nouvelles mesures et de changements dans de multiples domaines. Nous avons tenté d’en résumer les principaux. Ainsi, le salaire des parlementaires flamands sera réduit de 5% dès janvier, un nouveau décret d’intégration et de citoyennisation entre en vigueur en Flandre, et les voitures de société diesel et essence seront taxées plus lourdement. Il faudra payer davantage pour un timbre-poste, le contrôle technique et l’enregistrement d’un terrain à bâtir. Mais une visite chez le sexologue sera partiellement remboursée en Flandre. Et les serruriers devront présenter une carte d’identification à leurs clients.