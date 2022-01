Température record ce 2 janvier, pour la 4e journée d’affilée

Tout comme jeudi, vendredi et samedi, la Belgique enregistre ce dimanche un nouveau record de température. C’est le 2 janvier le plus chaud depuis le début des mesures en 1892, avec 13,3°C mesurés à 13h50 à Uccle. Le météorologue de la VRT, Frank Deboosere, l’a annoncé via Twitter, rappelant que le dernier record de température pour un 2 janvier remonte à 2003, avec 13,1°C. Quatre jours d’affilée de températures exceptionnelles pour la saison, avant une chute des températures annoncée pour ce lundi.