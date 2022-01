Un loup errant s’est noyé dans le canal Albert

Un loup a été repêché mort (photo) des eaux du canal Albert, ce dimanche à la mi-journée à Curange, près d'Hasselt (Limbourg), rapportent les journaux du groupe Mediahuis. L'information a été confirmée par l'Agence flamande de la Nature et des Forêts. Il s'agit probablement d'un individu errant qui avait déjà été repéré plus tôt ce week-end à Saint-Trond et dans la région.