Covid-19 : le nombre de contaminations en hausse de 52%, soit plus de 10.000 par jour

Jeudi dernier, 15.999 nouveaux cas de contaminations au Sars-CoV-2 ont été recensés en Belgique. Cela représente 1.005 contaminations de plus que le jour précédent et 9.507 de plus que la semaine précédente. C'est ce que montrent lundi les chiffres non consolidés de l'Institut de santé publique Sciensano, communiqués par le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.