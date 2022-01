Une habitante d'Aarschot prend la résolution de ne rien acheter de neuf en 2022

Marlies espère acheter ou obtenir des objets de première nécessité, comme du papier toilette, par le biais du troc ou de sites de seconde main. "Vous seriez surpris de ce que les gens vendent sur les sites de seconde main. Du papier toilette non utilisé, par exemple, parce qu’il ne plaît plus. Et si, à un moment donné, il ne me sera pas possible d’en trouver, j'essaierai d'en fabriquer moi-même".

Bien que Marlies tente de réduire son empreinte écologique par son initiative, elle ne laissera pas immédiatement sa voiture au garage. "Je dois me rendre à mon travail et j'ai deux enfants en bas âge. Ce n'est pas facile de tout faire à vélo. Marlies ne s'attend pas à des problèmes immédiats pour respecter sa résolution. "Même si cela me dérange de ne pas pouvoir acheter un nouveau cartable à mon fils, qui entrera en première année cette année, alors que lui n'hésite pas à en utiliser un d'occasion. Nous avions l'habitude de nous rendre souvent au magasin de seconde main de toute façon, donc mes enfants sont assez habitués à utiliser des objets d'occasion."