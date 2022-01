Un extrait de casier judiciaire exigé en Flandre pour toute personne travaillant avec des enfants ou des jeunes

Actuellement, les enseignants et les éducateurs doivent déjà présenter un extrait de casier judiciaire lors de leur embauche, mais les ministres flamands de la Justice Zuhal Demir (N-VA) et des Sports Ben Weyts veulent à présent étendre ce principe à d'autres secteurs. Les entraîneurs sportifs, les éducateurs, les animateurs de mouvements de jeunesse et les chefs de chorale, par exemple, devront également se conformer à cette obligation.

"Les enfants doivent pouvoir aller partout en toute sécurité", estiment les ministres. "En demandant un extrait de casier judiciaire, nous voulons éloigner préventivement les délinquants sexuels de nos enfants." Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan d'action flamand de lutte contre la violence sexuelle.