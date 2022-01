La grève du personnel dans les prisons flamandes et bruxelloises est bien suivie

La majorité du personnel des prisons flamandes et de Saint-Gilles et Forest se croise les bras lundi pour protester contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectif, indique l'administration pénitentiaire. Il n'y a qu'à Hoogstraten qu'il y a suffisamment de personnel pour assurer les services habituels. A Gand, il sera peut-être possible d'organiser la promenade des détenus. Dans les autres établissements, les détenus devront rester 24 heures enfermés dans leur cellule et il n'y aura qu'une seule distribution de repas.