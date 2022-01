Turnhout fait appel à une société de gardiennage pour empêcher le pillage des maisons détruites

Une société de gardiennage a été chargée de surveiller le bâtiment qui s'est partiellement effondré à Turnhout (Anvers) après une explosion et celui qui se trouve à côté. Des personnes ont été aperçues en train de ramasser des objets dans les décombres et les emporter. C'est ce que disent les fils d'une habitante des lieux et qui n'est pas autorisée à rentrer chez elle pour le moment. En attendant, la société de logement social De Ark est à la recherche de nouveaux logements pour les personnes sinistrées.