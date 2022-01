Jeff Hoeyberghs condamné à dix mois de prison, dont la moitié avec sursis, pour des propos sexistes

Jeff Hoeyberghs avait donné le 4 décembre 2019 une conférence à l'université de Gand (UGent), sur invitation de l'association des étudiants catholiques flamands (KVHV), au cours de laquelle il avait tenu une série de propos sexistes et désobligeants.

L'homme avait ainsi déclaré que "les femmes veulent les privilèges de la protection masculine et de l'argent, mais ne veulent plus ouvrir les jambes" ou "qu'on ne peut pas traiter une femme sur un pied d'égalité sans devenir son esclave". Il avait agrémenté son intervention d'autres "nous leur avons donné des machines à laver, des lave-vaisselle, des femmes de ménage, jusqu'à ce qu'elles deviennent elles-mêmes superflues", ou encore: "Tu sais comment on appelle ceux qui recherchent de l'aide auprès d'une femme ? Des 'Jeanettes'".

Des images de sa conférence avaient circulé en ligne, donnant lieu à 1.489 plaintes auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Unia, l'ex-Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, a également reçu 152 signalements pour discriminations fondées sur des "critères raciaux, des caractéristiques physiques ou l'état de santé".

La chambre du conseil de Gand avait pris la décision en février 2021 de faire comparaître M. Hoeyberghs devant le tribunal correctionnel pour sexisme et discrimination. L'avocat Hans Rieder avait déposé une demande de récusation du président du tribunal correctionnel Jan Van den Berghe, qui a été rejetée par la cour d'appel. Le pourvoi en cassation avait également été rejeté.

Jeff Hoeyberghs n'était pas présent lors du verdict, mais il devrait faire appel de la condamnation.