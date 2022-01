Les ministres de la Santé reprennent leurs discussions sur les règles de dépistage et de quarantaine

Les ministres de la santé se sont déjà réunis numériquement lundi soir, mais la conférence interministérielle (CIM) formelle, au cours de laquelle les décisions finales seront prises, a été reportée à mardi à 14 heures.

Une éventuelle adaptation de la stratégie de test et de quarantaine est envisagée en raison de la nouvelle augmentation des infections provoquée par le variant Omicron.

Plusieurs organisations, notamment la Fédération belge des entreprises (FEB) et l'organisation flamande des indépendants (Unizo), ont déjà demandé il y a plusieurs jours un assouplissement des règles de quarantaine. Les organisations patronales craignent en effet une augmentation très importante du taux d'absentéisme dans les entreprises si les règles actuelles sont maintenues.

Actuellement, la Belgique impose 10 jours d'isolement en cas de contamination au coronavirus (pour la personne contaminée et les autres personnes vivant sous le même toit). Auparavant, les États-Unis, la France et la Suisse ont déjà assoupli leurs stratégies de quarantaine. En France, la quarantaine est réduite à 7 jours, et peut même être ramenée à 5 jours en cas de test négatif.

Jeudi aura lieu le premier Comité de concertation de l'année qui sera consacré à l'évolution de la situation épidémiologique. Le second est attendu à la mi-janvier et se concentrera sur la gestion de la crise sanitaire à long terme.