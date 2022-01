Covid-19 : plus de 11.000 contaminations en moyenne par jour, les admissions à l’hôpital en hausse de 20%

Entre le 29 décembre et le 4 janvier, en moyenne 162 personnes ont été admises à l'hôpital quotidiennement en raison d'une infection par le coronavirus, soit une hausse de 20% par rapport à la semaine précédente. Au total, 1.882 patients Covid étaient encore hospitalisés mardi, dont 504 en soins intensifs (ce qui représente un quart des 1.992 lits de soins intensifs disponibles dans le pays). En outre, 283 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 48 une ECMO, qui offre également une assistance cardiaque.

Entre le 26 décembre et le 1er janvier, plus de 67.000 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 17,9%, en hausse. Depuis le 1er janvier 2021, 1,8 million de tests antigéniques ont été effectués par les pharmacies, les médecins généralistes ou dans le cadre d'évènements (hors laboratoires, donc).

L'augmentation actuelle des contaminations se marque sur tout le territoire. Elle est toutefois plus importante en province de Liège (+105% par rapport à la semaine du 19 au 25 décembre) et dans le Brabant wallon (+102%). Viennent ensuite Bruxelles (+97%) et le Brabant flamand (+93%).

Le taux de reproduction du virus entre le 29 décembre et le 4 janvier était de 1,14. Supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie poursuit sa propagation. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint pour sa part 1.056 sur 14 jours.

Concernant les cas mortels, 24 personnes en moyenne sont décédées chaque jour des suites du virus entre le 26 décembre et le 1er janvier, marquant une tendance à la baisse. Au total, plus de 28.000 morts ont été recensés depuis le début de la pandémie en Belgique.

Côté vaccination, plus de 4,5 millions de personnes ont reçu leur dose de rappel d'un vaccin contre le coronavirus, soit 49% de la population majeure. Quatre-vingt-huit pour cent des adultes bénéficient d'une couverture vaccinale complète (8,8 millions d'habitants). Dans la capitale, où la population est proportionnellement plus jeune, près de 61% de l'ensemble des Bruxellois et Bruxelloises ont reçu au moins une dose de vaccin, contre 82% en Flandre et 73% en Wallonie. Cette tendance est similaire concernant les doses de rappel: 30% ont été administrées en Région bruxelloise, 55% en Flandre et 45% en Wallonie.

Depuis le début de la pandémie en Belgique, plus de 2,2 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées. Elles ont mené à l'hospitalisation de 97.427 personnes et au décès de 28.407 individus depuis le 15 mars 2020.