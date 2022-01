L'explosion d’un immeuble de Turnhout peut-être causée par la mauvaise installation d'une cuisinière à gaz

Dans la nuit de lundi à mardi, des contrôles ont été effectués dans 11 autres endroits où il y avait également des situations potentiellement dangereuses.

L'explosion survenue dans la Boerenkrijglaan à Turnhout le vendredi matin 31 décembre 2021 a fait 4 morts. Elle concernait un couple âgé de 60 et 70 ans et un couple âgé de 72 et 79 ans. Deux autres personnes ont été blessés.

La cause de l'explosion n'était pas immédiatement identifiée, bien que les services d'urgence aient soupçonné qu'il pouvait s'agir d'une explosion de gaz.

Le parquet a ordonné à un juge d'instruction de mener une enquête judiciaire pour homicide involontaire, coups et blessures involontaires et destruction de biens par explosion dans un immeuble occupé ayant entraîné la mort.

Un expert en incendie a poursuivi l'examen de la scène avec les enquêteurs dimanche après-midi.