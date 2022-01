Les experts du Gems recommandent le télétravail à 100% et prônent la prudence

Le comité de concertation rassemblant les différents gouvernements du pays se réunira à nouveau demain jeudi pour la première fois cette année afin de discuter de l'approche de la crise sanitaire. Dans la perspective de la réunion, les experts du Gems suggèrent "le maintien des mesures actuelles, sans évolution vers un lockdown complet".

Ils recommandent que les mesures qu’ils ont suggérées dans leurs précédents rapports soient mises en œuvre. Parmi celles-ci, on relèvera la "recommandation stricte" du télétravail à 100 %, au lieu de 80 % actuellement. Reste à savoir si le comité de concertation suivra cet avis. L'organisation patronale Voka estime qu'elle n'est pas réaliste. Toujours en ce qui concerne le travail, les experts estiment qu’il faut absolument éviter d'organiser les verres de l’amitié ou des fêtes du Nouvel An dans l'entreprise.

Les experts fondent leur avis sur l'augmentation exponentielle des contaminations par le variant omicron. Cela peut accroître à nouveau la pression sur les hôpitaux, malgré l'effet favorable de la campagne de vaccination. Le maintien des mesures actuelles et leur application plus stricte restent donc recommandés. Concrètement, cela signifie que les contacts à domicile doivent être limités à deux ou trois personnes du même foyer, avec un auto-test préalable et une ventilation adéquate.