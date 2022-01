"Factchekers" révèle que la propreté dans les chambres de grandes chaînes d'hôtels ne répond pas aux attentes

Les deux animateurs de l’émission "Factchekers", sur la Eén (VRT), Britt Van Marsenille et Thomas Vanderveken ont vérifié la propreté de six chambres dans six grandes chaînes d'hôtels. Pour ce faire, ils ont réservé la même chambre sous un nom différent deux jours de suite. "Aucune chambre d’hôtel ne répondait à ce que vous pouviez attendre en tant que client en terme de propreté. Par exemple, dans une seule chambre, les draps avaient été changés, dans la plupart des chambres, les toilettes n'avaient pas été nettoyées et dans une chambre, les serviettes usagées avaient même été repliées comme si elles étaient neuves.