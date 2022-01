Covid-19 : la hausse de la moyenne des contaminations quotidiennes reste vertigineuse

Sur la même période, 23 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (-26%), portant le bilan à environ 28.400 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

L'épidémie est en phase de progression à travers tout le territoire, mais c'est en province de Liège qu'elle est la plus rapide. Le nombre de cas y a plus que doublé depuis la période de 7 jours précédente (+107%). Les valeurs sont très élevées en Région bruxelloise (+98%) et dans les deux Brabants (95 à 97%). La Communauté germanophone (+51%) et la province de Luxembourg (+55%) connaissent une progression relativement moins élevée.

Entre le 27 décembre et le 2 janvier, près de 67.200 tests en moyenne ont été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 18,4%, en hausse par rapport à la période précédente. Les 20-39 ans présentent le taux de positivité le plus élevé (22,6%), tandis que les plus de 65 ans semblent moins touchés, avec un taux de 9,6%.

Du 30 décembre au 5 janvier, il y a eu en moyenne 169 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une augmentation de 28% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 1.882 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19, dont 470 patients traités en soins intensifs (-17%). Un quart des lits en soins intensifs sont utilisés par des patients Covid.

Le taux de reproduction du virus s'établit à 1,16. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à accélérer. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 1.108 sur 14 jours.

En ce qui concerne la vaccination, plus de 4,5 millions de personnes ont reçu leur dose de rappel d'un vaccin contre le coronavirus, soit 49% de la population majeure. 88% des adultes bénéficient d'une couverture vaccinale complète (8,8 millions d'habitants). Dans la capitale, où la population est proportionnellement plus jeune, près de 61% de l'ensemble des Bruxellois et Bruxelloises ont reçu au moins une dose de vaccin, contre 82% en Flandre et 73% en Wallonie. La dose de rappel a été injectée à 23% des Bruxellois, 36% des Wallons et 45% des Flamands.

Depuis le 15 mars 2020 et le début de la pandémie en Belgique, plus de 2,2 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées. Elles ont mené à l'hospitalisation de 97.624 personnes et au décès de 28.429 individus.