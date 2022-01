Des falaises de sable pouvant atteindre les 2 mètres de haut se sont formées sur la Côte belge

La marée haute et les vents forts ont créé de grandes falaises sur les plages de Knokke-Heist, Wenduine et Bredene. Certaines falaises font jusqu'à 2 mètres de haut. De plus petits escarpements ont également été signalés à Blankenberge et à Ostende. Les falaises de plus d'un mètre seront brisées à marée basse ce vendredi.