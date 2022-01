Le centre de vaccination dans le parc d’attractions Bobbejaanland attire moins d’enfants qu’espéré

La vaccination des enfants a lieu à Kinderland, une partie du parc d'attractions Bobbejaanland. "Nous espérions d'abord qu'au moins la moitié des enfants accepterait l'invitation, mais c'était un peu trop optimiste. Jusqu'à avant-hier, il y avait très peu d'inscriptions", explique Leen Henckens, coordinatrice de la zone de soins de santé de Middenkempen. "En attendant, les choses s'accélèrent . Nous pensons qu'il y aura d'autres enfants", souligne-t-elle.

Le centre de vaccination à Kinderland constate que ce sont surtout les enfants plus âgés, de 9 ans et plus, qui viennent se faire vacciner. "Je pense que le fait qu'ils soient plus impliqués dans les clubs sportifs joue notamment un rôle. Les clubs insistent en effet sur le fait qu’il faut être en sécurité avant de pouvoir venir", indique la coordinatrice.

Ce jeudi, 600 enfants recevront déjà leur première injection. D'ici la fin du mois de février, les vaccinations à Bobbejaanland devraient être terminées.