Un autotest hebdomadaire par enfant? "Une recommandation ministérielle qui va coûter cher aux familles"

Dès ce lundi, les règles de dépistage et de quarantaine seront assouplies dans notre pays. L'un des aspects de cet assouplissement est que le test PCR sera remplacé par l'autotest dans de nombreux cas. C’est dans cette optique que plusieurs ministres recommandent "vivement" aux parents de faire passer à leurs enfants un autotest une fois par semaine. Les autotests devront être toutefois être payés par les parents eux-mêmes.

Le cabinet du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a récemment annoncé que ces tests seront disponibles dans les pharmacies et les supermarchés, et que les personnes bénéficiant d'une allocation familiale majorée pourront toujours acheter les autotests à un tarif plus avantageux chez le pharmacien.