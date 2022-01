Un important incendie ravage un entrepôt dans le port de Gand

L'entrepôt est sinistré mais les bâtiments annexes ont pu être préservés. Les pompiers ont envoyé un message via B-Alert aux habitants d'Oostakker, de Muide et de Mont-Saint-Amand pour qu'ils ferment les fenêtres et les portes, même si les dégagements ne sont pas jugés toxiques.

La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Le travail des hommes du feu a dû se poursuivre dans la nuit de mercredi à jeudi.