"La combinaison de quarantaines et de malades peut entraîner de gros problèmes dans la société" 

Mais qu'en est-il des constructeurs automobiles ou des magasins de vêtements ? "Ils ne pourront pas fonctionner normalement si leur personnel s'absente", admet Frank Vandenbroucke. "Mais dans tous les secteurs, il faut y réfléchir : comment s'organiser si de plus en plus de gens doivent s'absenter et rester chez eux."

Frank Vandenbroucke n'a donc qu'un seul message : "Nous devons ralentir cette vague."

"Ralentissons et limitons la vague qui menace de s'abattre sur nous. Quand certaines personnes disent : "laissez venir, nous serons tous immunisés", c'est extrêmement dangereux et extrêmement naïf" ajoute le ministre de la Santé.