La Citroën C3, modèle le plus populaire en Belgique en 2021

Les modèles de voiture privilégiés par les consommateurs belges varient fortement en fonction des régions.

Pour la Flandre, il s'agit dans l'ordre, de la Volvo XC40 (6.097 unités), suivie de la BMW X1 (5.094) et de la BMW Série 3 (4.459).

En Wallonie, la voiture le plus populaire en 2021 a été la Dacia Sandero avec 3.422 unités vendues. La Dacia Duster occupe la deuxième place avec 3.359 nouvelles immatriculations, suivie par la lauréate nationale, la Citroën C3 avec 3.293 mises en circulation.

À Bruxelles, c'est la Volvo XC40 qui a été le modèle le plus vendu avec 1.766 nouvelles immatriculations, devançant la Citroën C3 (1.420) et la BMW Série 1 (1.155).

Le marché des voitures neuves a été dominé l'an dernier par les clients professionnels, qui ont enregistré ensemble près de 6 voitures neuves sur 10 (59,7% contre 56,3% en 2020). La part de marché des particuliers a diminué, passant de 43,6% en 2020 à 40,3% en 2021.t

Parmi les indépendants et les entreprises, le modèle de voiture le plus populaire l'année dernière était la Volvo XC40, suivie de la BMW X1 et de la BMW Série 3. Concernant les particuliers, le modèle le plus vendu est la Dacia Sandero, suivi de la Citroën C3 et de la Hyundai Tucson.