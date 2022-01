Les falaises de sable formées sur la plage par la tempête doivent être détruites

La grande marée de mercredi a livré de belles images de la mer. Sur la plage, elle a créé des falaises pouvant atteindre jusqu’à deux mètres de haut. Elles étaient particulièrement visibles sur la côte est, notamment à Knokke-Heist, Wenduine et Bredene. Un certain nombre de plus petites falaises ont également été signalés à Blankenberge et à Ostende.

Pour les randonneurs, cela constituait une attraction supplémentaire. Bien que ce ne soit pas sans danger, car les falaises peuvent s'effondrer.

Il a donc été décidé de commencer par la destruction de ces falaises de sable ce vendredi matin. Un travail difficile, car il y a des kilomètres de falaises. C'est notamment le cas à Knokke-Heist et à Wenduine. Les travaux dureront probablement jusqu'au week-end.