1 Flamand sur 3 estime qu’il y a trop d’étrangers dans sa commune, 7 sur 10 ne discutent quasi jamais avec eux

Les résultats de l’enquête démontrent que près d'un Flamand sur trois (31 %) estime qu'il y a trop de personnes d'origines différentes dans sa commune. Près d'un quart (23 %) préférerait ne pas avoir de voisins d'une autre origine. D'autre part, 7 Flamands sur 10 (69 %) disent qu'ils ne discutent presque jamais avec des personnes ayant des racines étrangères.

La situation ne semble pas être différente dans les villes-centres (centreumsteden) du nord du pays. Là aussi, seul 1 Flamand sur 5 dit avoir régulièrement un tel contact. Au travail aussi, cette barrière n'est souvent pas brisée : 4 Flamands sur 10 (43 %) affirment ainsi ne pas avoir de collègues proches d'origine étrangère. Un résultat qui n’est pas surprenant: 6 Flamands sur 10 (58 %) trouvent utile d'organiser davantage d'activités où les personnes d'origine différente apprennent à se connaître.

On notera que les zones urbaines telles que Gand et Louvain adoptent généralement une attitude plus positive. Des régions comme le Waasland, la région de la Dendre et le cœur de la Flandre occidentale sont plus négatives. Toutefois, en termes relatifs, ce ne sont pas toujours les régions qui présentent la plus grande diversité.